Грицак відреагував на нові записи начебто Медведчука й Суркова, де фігурує його ім’я

Ексголова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в 2014 році контактував із «міністром оборони» підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими, а про питання постачання «готівки» на окуповані території не йшлося. Про це Грицак розповів Радіо Свобода, коментуючи фігурування свого імені на записах розмови начебто народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова.

«Це був 2014 рік, і в нас, дійсно, готувався великий обмін. Цей обмін готувався доволі довго, більше ніж місяць. Фактично, ми, коли були вже готові до обміну, наскільки я пам’ятаю, російська сторона поставила тоді обов’язковою умовою ввести Медведчука до складу Тристоронньої контактної групи, як гаранта того, що всі домовленості, які обіцяє Україна, будуть виконані… Тоді, за рішенням президента, був Медведчук включений попереднім головою Валентином Наливайченком до складу Тристоронньої контактної групи», – сказав Грицак.

За його словами, під час підготовки обміну полоненими було декілька контактів із Кононовим.

«Коли обмін готувався, ми мали дійсно декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни – ред.) доволі успішно, ми не включали ні політичного керівництва, ні нашого, ні так званих «республік», а ухвалювали рішення, так би мовити, на оперативно-тактичному рівні і забирали наших хлопців з в’язниць, з ям. Я дуже добре пам’ятаю цей обмін… Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, «Альфа» українська, їхні бойовики. Тоді ми автобусами передавали бойовиків і забирали наших хлопців», – заявив ексголова СБУ.

Грицак зазначив, що питання передачі «готівки» на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював із представниками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому самому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі «готівку» мова не йшла. Нас можна звинуватити в чому завгодно, тільки не в таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас. Пояснити я це можу доволі просто. Ми й сьогодні продовжуємо роботу проти російської п’ятої колони в Україні і проти російської країни-агресора», – сказав ексголова СБУ.

15 березня інтернет-видання «Обозреватель» оприлюднило новий запис розмови нібито народного депутата Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, на якому обговорюють, зокрема, спробу ексголови Служби безпеки України (на момент запису розмови – заступника голови СБУ) Василя Грицака зв'язатися з «міністром оборони» угруповання «ДНР» Володимиром Кононовим.

9 березня СБУ проводила допит Віктора Медведчука щодо «плівок Медведчука-Суркова», які оприлюдинили у ЗМІ в лютому.

Медведчук сказав, що «знає теми», зафіксовані на першому оприлюдненому записі його імовірної розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, але не може підтвердити автентичність саме цього запису. Про це Медведчук заявив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

«Чи була (конкретно) така розмова, я не пам’ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, – звичайно, я їх знаю… Теми по електроенергії, по обміну – так, це було, і це було якраз наприкінці 2014 року», – сказав політик.

Він також нагадав, що в 2014 році за дорученням і з відома тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».