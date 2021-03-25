В «ОПЗЖ» відреагували на проведення СБУ обшуків у справі щодо ГО Медведчука

У партії «Опозиційна платформа – За життя» прокоментували обшук правоохоронцями приміщення цієї політсили у рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука щодо участі у анексії Криму.

«Цей обшук формально пов’язаний з діяльністю громадського руху «Український вибір» і подіями 2014 року, але за фактом є спробою залякати опозиційних політиків, що представляють найбільш впливову та рейтингову партію в Україні. До суду за санкцією на обшук звернулося керівництво Офісу генерального прокурора, хоча керівництву ОГП достеменно відомо, що офісу «Українського вибору» в цій будівлі як такого немає, але в ньому розташовуються приймальні народних депутатів і офіс партії», – йдеться у заяві на сайті ««Оппозиційної платформи – За життя».

У партії заявили про «політичні репресії і зведення рахунків з політичними опонентами».

«Розцінюємо проведення обшуків в офісі партії «Опозиційна платформа – За життя» як незаконні і протиправні дії, спрямовані на придушення інакомислення», – заявили в партії.

Раніше сьогодні СБУ повідомила про обшуки в рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» в їхній участі у анексії Криму. У відомстві заявили, що представники організації, лідером якої є проросійський політик, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, «обґрунтовано підозрюються» у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і псевдовиборів у Криму.

У відомстві заявили, що організатори ГО до 2017 року імітували ліквідацію осередків на півострові, а насправді «організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України».

За даними СБУ, наразі відкрите кримінальне провадження за статтею «службове підроблення».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.