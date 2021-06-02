Прокуратура АРК розслідує 22 кримінальних провадження про порушення прав журналістів в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує 22 кримінальних провадження за фактами порушення прав журналістів в окупованому Росією Криму. Про це 2 червня повідомила пресслужба відомства.
«Правоохоронні органи автономії розслідують 22 кримінальні провадження за 42 фактами порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ в Криму. Наразі, повідомлено про підозри 13 особам, серед яких окупаційні судді, колишні працівники СБУ та учасники незаконного збройного формування «Самооборона Криму», – заявив керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний.
У прокуратурі також повідомили про створення міжвідомчої робочої групи «щодо забезпечення взаємодії органів правопорядку автономії із запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів».
Раніше повідомлялося, що прокуратура АРК спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує повідомлення в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду, в якому будуть відображені факти переслідування журналістів на території окупованого Росією Криму.
У листопаді 2018 року російська ФСБ до 2028 року заборонила українській журналістці, яка співпрацювала з проєктом Радіо Свобода Крим.Реалії, Олені Савчук в’їжджати в окупований Крим і сусідню Росію.
18 лютого 2019 року фотографу Аліні Смутко, яка співпрацювала з Крим.Реалії, також заборонили в’їзд на півострів до 2028 року. Причиною заборони Смутко назвала її професійну діяльність. Кореспонденту Крим.Реалії Тарасу Ібрагімову заборонили в’їзд до Криму на 34 роки.
10 березня 2021 року в окупованому Криму затримали фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Зараз він перебуває у СІЗО Сімферополя.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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