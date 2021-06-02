Прокуратура АРК розслідує 22 кримінальних провадження про порушення прав журналістів в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує 22 кримінальних провадження за фактами порушення прав журналістів в окупованому Росією Криму. Про це 2 червня повідомила пресслужба відомства.

«Правоохоронні органи автономії розслідують 22 кримінальні провадження за 42 фактами порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ в Криму. Наразі, повідомлено про підозри 13 особам, серед яких окупаційні судді, колишні працівники СБУ та учасники незаконного збройного формування «Самооборона Криму», – заявив керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний.

У прокуратурі також повідомили про створення міжвідомчої робочої групи «щодо забезпечення взаємодії органів правопорядку автономії із запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів».

Раніше повідомлялося, що прокуратура АРК спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує повідомлення в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду, в якому будуть відображені факти переслідування журналістів на території окупованого Росією Криму.

У листопаді 2018 року російська ФСБ до 2028 року заборонила українській журналістці, яка співпрацювала з проєктом Радіо Свобода Крим.Реалії, Олені Савчук в’їжджати в окупований Крим і сусідню Росію.

18 лютого 2019 року фотографу Аліні Смутко, яка співпрацювала з Крим.Реалії, також заборонили в’їзд на півострів до 2028 року. Причиною заборони Смутко назвала її професійну діяльність. Кореспонденту Крим.Реалії Тарасу Ібрагімову заборонили в’їзд до Криму на 34 роки.

10 березня 2021 року в окупованому Криму затримали фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Зараз він перебуває у СІЗО Сімферополя.