«Меморіал» визнав політв’язнями ще чотирьох кримчан – фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями чотирьох кримчан, яких в Росії судять в рамках чергової «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомили на сайті центру, йдеться про Сейтумера Шукрієвича Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова та Рустема Сейтмеметова. Це фігуранти третьої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Ми вважаємо, що їх заарештували у зв’язку з ненасильницьким здійсненням ними прав на свободу віросповідання та асоціацій. «Меморіал» закликає до негайного припинення переслідування всіх фігурантів у цій справі і звільнення тих, хто необґрунтовано перебуває під вартою», – мовиться у повідомленні.

11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окупованому Росією Криму розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, були затримані: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Всім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» в зв’язку з обшуками 11 березня.

Раніше «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в окупованому Криму.