У Криму під час обшуку застрелили уродженця Узбекистану

Під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем 11 травня був застрелений уродженець Узбекистану, Набі (Аюб) Рахімов, який проживає в Криму. Про це повідомляють голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і правозахисниця, активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва.

«У Сімферополі в мікрорайоні Дубки розстріляний в своєму будинку мусульманин – узбек Аюб (Набі) Рахімов. Вчора його бачили на іфтарі в мечеті Сімферопольського району Ак-Мечеть. Чоловік, за словами знайомих і сусідів, заробляв на життя тим, що готував їжу для розговіння на іфтар. За версією силовиків, він чинив їм опір під час обшуку, але вірити людям, які кинули в тюрми вже понад 80 невинних людей – кримських татар, я ніколи не поспішаю», – написала Зудієва у фейсбуці.

Цю інформацію підтвердив і Рефат Чубаров.

«Рахімов нібито чинив опір при затриманні і був застрелений. Тобто співробітники ФСБ стверджують, що він чинив опір. Демонструють якісь залишки гранати і зброї, які нібито належали вбитому ними Набі Рахімову. Але ми чудово знаємо про те, наскільки широко ФСБ використовує такі методи, коли вбиває людей. Підкидає зброю і виставляє цю зброю як таку, яка нібито належала вбитому «терористу» і «екстремістові», – стверджує Чубаров.

Він додав, що це перший подібний випадок в Криму з моменту анексії.

«Ми не знаємо більше подібних випадків з моменту окупації, коли співробітники ФСБ вторгалися б у будинок до людей, вбивали б їх і підкидали зброю, і потім оголошували, що вбили їх тому, що вони чинили опір. Це вперше», – сказав голова Меджлісу.

За даними Чубарова і Зудієвої, дружину Рахімова Сахібу Бурханову разом з їхнім 15-річним сином досі не можуть знайти.

Пресслужба прокуратури АРК згодом додала: «Під час сьогоднішнього обшуку, незаконно проведеного представниками «правоохоронних органів» держави-окупанта в с. Дубки Сімферопольського району АР Крим, за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану».

У відомстві вказали, що вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.

Силовики анексованого Криму поки ситуацію офіційно не коментували.

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальне провадження через обшуки в Криму 11 травня.

Вранці 11 травня від громадських активістів стало відомо про обшук у будинку жителя села Завітне Совєтського району в Криму Аюба Рахімова та в селі Дубки, де той міг перебувати. Крім того, за повідомленнями, після обшуку в Завітному нібито до одного з відділень із питань міграції відвезли Сахібу Бурханову.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських діячів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії та на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».