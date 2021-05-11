Чергові обшуки в анексованому Криму: прокуратура АРК відкрила провадження 

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальне провадження через чергові обшуки, влаштовані російськими силовиками 11 травня в анексованому Криму.

«11 травня розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта ряду незаконних обшуків в окупованому Криму та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу», – йдеться в повідомленні прокуратури у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, кримінальні провадження розпочаті за статтями про порушення недоторканності житла і незаконне позбавлення волі.

Вранці 11 травня від громадських активістів стало відомо про обшук у будинку жителя села Завітне Совєтського району в Криму Аюба Рахімова та в селі Дубки, де той міг перебувати. Крім того, за повідомленнями, після обшуку в Завітному до одного з відділень із питань міграції відвезли Сахібу Бурханову.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських діячів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії та на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».