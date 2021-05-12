В ОРДЛО релігійні групи, які не схвалені Росією, стикаються з обмеженнями – звіт Держдепартаменту США

На території ОРДЛО, підконтрольній угрупованням «ДНР» і «ЛНР», підтримуваним Москвою, релігійні групи, які не схвалені Росією, стикаються з обмеженнями, йдеться в доповіді Державного департаменту США про свободу релігії у світі за 2020 рік.

«Згідно з повідомленнями преси, релігійні групи, не схвалені Росією, продовжували стикатися з обмеженнями, особливо релігійні групи, які були законними в Україні, але нелегальними в Росії, такі як «Свідки Єгови» та незалежна мусульманська громада «Хізб ут-Тахрір», членам якої продовжував загрожувати арешт, затримання та переслідування», – мовиться в доповіді.

За інформацією Держдепартаменту, подібним чином, ПЦУ, яка змагалася за вірян з УПЦ (МП), продовжувала заявляти про несправедливе ставлення та переслідування у 2020 році. Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що розслідує утиски священників Православної церкви України на окупованих територіях.

«Джерела повідомляють, що підтримувані Росією органи влади «ДНР» і «ЛНР» продовжували затримувати і ув’язнювати «Свідків Єгови», а також лідерів інших релігійних груп. За словами «Свідків Єгови», «ЛНР» продовжувала забороняти групу як «екстремістську» організацію, тоді як «Верховний суд» «ДНР» підтримав подібну заборону», – йдеться в документі.

За повідомленнями протестантських груп та «Свідків Єгови», багато їхніх членів втекли із цих районів, щоб уникнути обмежень та домогтися більшої свободи віросповідання, розповіли в Держдепартаменті США.

«За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини більшість релігійних груп, визнаних, згідно з українським законодавством, продовжували не мати можливості перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, що перешкоджають або стримують перереєстрацію. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки вони не визнавали встановлену Росією владу в «ДНР» та «ЛНР», – повідомили в Держдепартаменті.

Державний департамент США у доповіді про свободу релігії в світі за 2019 рік вказав, що Росія в анексованому нею Криму переслідує і залякує релігійні меншини, «Свідків Єгови», Православну церкву України та кримських татар-мусульман.

Раніше у звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи повідомлялося, що Росія опинилася серед 14 країн світу, які Держдепартамент США має зарахувати до списку «країн, що викликають особливе занепокоєння». Зокрема, в звіті йдеться про порушення з боку Росії права на свободу релігії в анексованому Криму.

Серед найбільш резонансних справ у частині порушення прав людини і прав на віросповідання правозахисники називають відкриті переважно проти мусульман російською окупаційною владою так звані «справи Хізб ут-Тахрір», переслідування «Свідків Єгови» та порушення прав громади вірян Православної церкви України.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність у країні. Правозахисники відзначали, що в рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, прояви агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».