Фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва залишили в ШІЗО до 6 червня – рідні

Фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі до 6 червня. Про це повідомили його мати Діляра Абдуллаєва і дружина Аліме Абдуллаєва.

«Мого сина утримують в холодному карцері у багні, принижуючи його людську гідність», – передає слова Діляри Абдуллаєвої «Кримська солідарність».

За словами дружини Теймура Абдуллаєва, через те що йому довелося лежати на холодній підлозі, у нього болить горло. Крім того, Аліме Абдуллаєва повідомила, що у її чоловіка є проблеми з тиском.

«У ШІЗО спальне місце пристібають до стіни і опускають тільки ввечері. Він не витримав цілий день на ногах і ліг на сиру і холодну підлогу», – розповіла Аліме Абдуллаєва.

На початку квітня повідомлялося, що фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі ще на 15 діб.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України) через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Український омбудсмен Людмила Денісова торік звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав» фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.