В окупованому Криму російські силовики влаштували черговий обшук в будинку кримських татар – активісти

В Євпаторії, що в окупованому Росією Криму, російські силовики проводять «слідчі дії» в будинку кримських татар, повідомляють активісти громадського об’єднання «Кримська солідарність» у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, обшук влаштували в будинку 57-річного Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова.

Російські силові відомства не повідомляють причину обшуків.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії та в окупованому нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».