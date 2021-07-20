Денісова у Курбан-байрам нагадала про кримських татар у російському ув’язненні

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, вітаючи мусульман зі святом Курбан-байрам, нагадала про тих з них, які живуть в окупованому Криму – переважно кримських татар, які перебувають в ув’язненні.

«Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам! Свято віри й милосердя, духовного вдосконалення, великодушності, допомоги нужденним, любові до ближнього. На жаль, не всі його зустрічають у родинному колі та на українській землі. Тисячі кримських татар були вимушені залишити півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар РФ переслідує за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта: 36 з них вже засуджені, 42 –перебувають під слідством», – мовиться у повідомленні.

Вона побажала їм «міцної віри, непохитної надії і безмежної підтримки рідних».

«Кримські татари - надзвичайно стійкий та вольовий народ, який виборює право бути вільними та жити на своїй Батьківщині», – додала Денисова.

Курбан-байрам – одне з найбільших свят мусульман, що знаменує закінчення хаджу, паломництва у Мекку. Відзначається через 70 днів після свята Ораза-байрам.

Курбан-байрам в перший день починається із загальної ранкової молитви на великих площах, після чого повсюдно починають різати тварин. Ця традиція сягає корінням у стародавню історію про те, як Всевишній зупинив пророка Ібрагіма, не дозволивши йому принести в жертву сина Ісмаїла, наказавши йому в останній момент зарізати барана.