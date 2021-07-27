Досі невідомо, де перебуває політв’язень Олег Приходько – Денісова

Місце перебування українського політв’язня Олега Приходька, ув’язненого в окупованому Криму, досі невідоме, повідомила 27 липня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Досі невідоме місцезнаходження незаконно засудженого українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька. Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає з початку червня», – написала вона в своєму фейсбуці.

Вона додала, що, за попередньою інформацією, Приходька етапували до міста Володимир, останнє відоме місце його утримання – слідчий ізолятор №1 Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ростовській області.

«Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я, забезпечення медичною та правовою допомогою», – заявила Денісова.

Вона також закликала Міністерство закордонних справ забезпечити консульський захист під час перебування Приходька на території Росії.

«Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України», – додала вона.

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Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому п’ять років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

17 травня Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області залишив цей вирок чинним.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.