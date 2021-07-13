У ВР в рамках «Кримської платформи» готують закон про політв’язнів – Умеров

Верховна Рада готує закон про політв’язнів, який має стати частиною пакету «Кримської платформи». Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив народний депутат від «Голосу» Рустем Умеров.

Умеров нагадав про затриманого в окупованому Криму фрілансера Радіо Свобода Володимира Єсипенка, до якого російська влада не допускала адвокатів.

«Він (Єсипенко – ред.) зізнався на суді, що його катували. На жаль, це питання для нас дуже болюче, до нас звертаються родичі (політв’язнів – ред.) і ми хочемо провести закон про політв’язнів. Його вже допрацьовує Представництво президента в Автономній республіці Крим і Севастополі і разом з ними ми будемо пропонувати залу їх прийняти. Це один із законів пакету «Кримської платформи», який ми хочемо провести до саміту», – розповів Умеров.

Депутат зазначив, що в разі ухвалення цей закон буде допомагати політв’язням в їхній реінтеграції, а також з його допомогою буде надаватися соціальна і правова допомога.

Додаток доступний трьома мовами – російською, українською та кримськотатарською.

Рустем Умеров 13 липня виступив з трибуни сесійної зали із закликом до звільнення фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка та всіх українських політв’язнів в окупованому Криму та Росії.

6 липня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

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Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай вимагає звільнити Єсипенка з-під варти.

Офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в’язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.