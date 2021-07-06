Олег Сенцов написав лист заарештованому в Сімферополі фрілансеру Крим.Реалії Владиславу Єсипенку

Колишній політв’язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов, написав лист заарештованому фрілансеру проєкту Радіо Свобоа Крим.Реалії Владиславу Єсипенку, справу якого підконтрольний Росії райсуд Сімферополя 6 липня починає розглядати по суті.

«Звертаюся до тебе відразу на ти, бо ми вже з тобою побратими, українські політв’язні, які постраждали від російського режиму», – написав Сенцов.

За словами режисера, в Україні не забувають про українських політв’язнів, які перебувають в російському ув'язненні.

«Я бажаю тобі побачити свою дочку якомога раніше, щоб вона не встигла вирости без тебе. Тут в Києві я познайомився з твоєю дружиною. Вона у тебе прекрасна і сильна, бореться за тебе на всіх фронтах, не даючи забути нікому про Владислава Єсипенко», – йдеться в листі Сенцова.

Він зазначив, що в Україні не забувають про українських політв’язнів, яких утримує Росія.

6 липня підконтрольний владі Росії районний суд у Сімферополі починає розглядати по суті справу фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

Цього же дня в Києві та Вінниці проведуть акцію на підтримку Владислава Єсипенка. Так, о 18:00 на Майдані Незалежності в Києві журналісти і правозахисники зберуться, щоб висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, зазначають організатори заходу. Під час акції планується виступ дружини журналіста Катерини Єсипенко.

У Вінниці захід на підтримку Єсипенка в цей самий час заплановано на Європейській площі.

Для тих, хто не зможе бути присутнім на акції особисто, організатори пропонують провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

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Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії райсуд Сімферополя 6 липня почне розглядати по суті справу Владислава Єсипенка.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту фрілансера Владислава Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року. Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 30 квітня продовжив на 2 місяці йому арешт.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу інкримінують ще одну статтю обвинувачення. 3 травня, в День свободи преси, Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

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