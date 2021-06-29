У Києві проведуть акцію на підтримку арештованого дописувача проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка

У Києві 6 липня на майдані Незалежності відбудеться акція на підтримку арештованого в Криму дописувача (фрілансера) проєкту Крим.Реалії Української служби Радіо Свобода, журналіста Владислава Єсипенка.

«Журналісти і правозахисники зберуться в Києві, щоб висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, якого окупаційна влада переслідує за його журналістську діяльність», – повідомляють організатори заходу.

Початок акції заплановано на 18:00. Зазначається, що на заході виступить дружина журналіста Катерина Єсипенко.

«Приходьте і підтримайте Владислава Єсипенка, який зазнав жорстоких тортур в ув’язненні окупантів! На акції всі охочі можуть написати листи Владиславові, які будуть йому передані в СІЗО м. Сімферополя», – додали організатори акції.

Для тих, хто не зможе бути присутнім на акції особисто, організатори пропонують провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах свою фотографію з портретом Владислава Єсипенка, хештег #FreeYesypenko і #CrimeaisUkraine, а також назву населеного пункту, де зроблене фото. Також для Владислава Єсипенка можна писати листи на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини Zmina і Національна спілка журналістів України.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкту Крим.Реалії), висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Майже місяць до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. У той же час інтерв’ю з ним показав російський державний телеканал «Крим 24»: на відео, опублікованому на сайті каналу, Єсипенко говорив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, а також сказав, нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

На засіданні суду в Сімферополі, куди був допущений незалежний адвокат, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням.

За повідомленням адвоката Олексія Ладіна, співробітники ФСБ Росії «погрожували Єсипенкові розправою» після того, як він на суді в Криму звинуватив відомство в тортурах.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали негайно звільнити Владислава Єсипенка і зняти з нього всі обвинувачення.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.