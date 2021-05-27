У Криму повідомили про закінчення слідчих дій у справі Єсипенка – дружина

Адвокатам фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка 27 травня повідомили про закінчення слідчих дій у справі, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії його дружина Катерина Єсипенко.

За її словами, на 31 травня призначене ознайомлення з матеріалами справи. Далі слідчий направить матеріали в прокуратуру для затвердження.

Не пізніше ніж через два тижні після цього має відбутися розгляд справи по суті.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться в СІЗО щонайменше до 11 липня.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 30 квітня продовжив на два місяці арешт Владиславу Єсипенку.

3 травня його дружина заявила, що чоловіка змусили дати свідчення, вдаючись до тортур.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкту Крим.Реалії), висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Майже місяць до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. У той же час інтерв’ю з ним показав російський державний телеканал «Крим 24»: на відео, опублікованому на сайті каналу, Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, а також сказав, нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

На засіданні суду в Сімферополі, куди був допущений незалежний адвокат, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням.

За повідомленням адвоката Олексія Ладіна, співробітники ФСБ Росії «погрожували Єсипенкові розправою» після того, як він на суді в Криму звинуватив відомство в тортурах.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.