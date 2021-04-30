Суд у Криму продовжив арешт фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Таким чином, Єсипенко залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року.

«Сьогодні слідчий Власов виступив у суді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО. Слідчий мало не слово в слово переписав попереднє клопотання, формулювання все ті ж: має паспорт громадянина України, може сховатися від слідства і вплинути на свідків. Суд клопотання слідчого задовольнив і продовжив запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 11 липня», – розповів адвокат Олексій Ладін.

За словами Ладіна, Єсипенко просив застосовувати стосовно нього міжнародне законодавство, зокрема четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Також у залі суду Владислав Єсипенко подякував ЗМІ і кореспондентам, які висвітлюють його справу, зокрема, Крим.Реалії.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Протягом 27 днів до Єсипенка не допускалися незалежні адвокати. У той же час інтерв’ю з ним показав російський державний телеканал «Крим 24»: на відео, опублікованому на сайті каналу, Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, а також сказав, нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

На засіданні суду в Сімферополі, куди був допущений незалежний адвокат, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням. Суд залишив Єсипенка під вартою на той час до 11 травня 2021 року (цей термін і був продовжений нині).

За повідомленням адвоката Олексія Ладіна, співробітники ФСБ Росії «погрожували Єсипенкові розправою» після того, як він на суді в Криму звинуватив відомство в тортурах.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.