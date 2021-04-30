Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
01 травня 2021, Київ 00:41
Відео

«Хочу довести своє чесне ім'я»: як відбувався суд над журналістом Владиславом Єсипенком (відео)

«Хочу довести своє чесне ім'я»: як відбувався суд над журналістом Владиславом Єсипенком (відео)
Embed
«Хочу довести своє чесне ім'я»: як відбувався суд над журналістом Владиславом Єсипенком (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, повідомляє кореспондент Крим.Реалії. Таким чином, Єсипенко залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року.

За словами адвоката журналіста Олексія Ладіна, Єсипенко просив застосовувати стосовно нього міжнародне законодавство, зокрема четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Також у залі суду Владислав Єсипенко подякував ЗМІ і кореспондентам, які висвітлюють його справу, зокрема, Крим.Реалії. (Відео Кримської Солідарності спеціально для Крим.Реалії). ​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG