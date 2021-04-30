За словами адвоката журналіста Олексія Ладіна, Єсипенко просив застосовувати стосовно нього міжнародне законодавство, зокрема четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Також у залі суду Владислав Єсипенко подякував ЗМІ і кореспондентам, які висвітлюють його справу, зокрема, Крим.Реалії. (Відео Кримської Солідарності спеціально для Крим.Реалії). ​