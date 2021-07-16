«Знущання зі справедливості» – президент RFE/RL про обвинувальний висновок журналісту Єсипенку

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «знущанням зі справедливості» оголошення в російському суді окупованого Криму обвинувального висновку фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку.

«Це показує, наскільки Кремль прагне заглушити незалежні повідомлення про справжню ситуацію в Криму. Журналістика не є злочином, і Владислав Єсипенко не є злочинцем», – наголосив Джеймі Флай.

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді 15 липня відбулося засідання у кримінальній справі стосовно заарештованого ФСБ Росії в Криму Владислава Єсипенка.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, на цьому засіданні російський прокурор оголосив обвинувальний висновок. Єсипенка звинувачують за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Санкції обох статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що Владислав Єсипенко знепритомнів, коли його перевозили з будівлі суду в СІЗО.

6 липня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».