Фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко знепритомнів дорогою з суду в СІЗО – дружина

Заарештований ФСБ Росії в анексованому Криму фрілансер Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислав Єсипенко знепритомнів, коли його перевозили з будівлі суду в СІЗО. Це сталося 6 липня через тривале перебування в спеку в непровітрюваному металевому «боксі» автомобіля, в якому транспортують заарештованих, повідомила проєктові Крим.Реалії дружина Владислава Катерина Єсипенко. Владислав розповів про це в листі дружині.

«Таке відчуття було, що поїздка в суд була частиною «уработки» мене системою. Транспортування до будівлі суду здійснюють на автомобілі УАЗ («таблетка» – сленг). Посадили в металевий ящик із дверним прорізом 130 на 70 без вентиляції. На зворотному шляху через спеку і відсутність кисню я «відключився» – знепритомнів. Понад дві години сидів у таких умовах, просив конвойного відчинити двері, той відповів, що інструкцією забороняється. Душогубка», – написав Владислав у листі дружині.

За словами Єсипенка, наступного дня він написав заяву на ім’я начальника СІЗО і судді, в якій мовилося, що, побоюючись за свої життя і здоров’я, він надалі відмовляється бути етапованим у цьому транспортному засобі.

«Перед заїздом у СІЗО буває декілька етапних авто, які чекають на свою чергу заїхати на територію СІЗО по 5-6 годин на спеці. Перебувати в такій машині в ящику так довго – це реально ще одне катування. Плюс у будівлі суду арештанти перебувають у металевих боксах 2 на 2 метри з тьмяним освітленням, цвіллю на стінах, павутиною і сміттям. Російська система «правосуддя», що знищує людей», – додав Єсипенко.

Коментарів російських силових органів щодо ситуації наразі немає.

15 липня в Сімферополі продовжиться розгляд по суті справи Владислава Єсипенка.

6 липня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай вимагає звільнити Єсипенка з-під варти.

Офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в’язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.