Адвокат Дмитро Дінзе вважає, що судовий процес над фрілансером Радіо Свобода (проект Крим.Реаліі) Владиславом Єсипенком «пройде швидко», а також сказав, що на даний момент призначено п'ять судових засідань у справі його підзахисного. Також сторона захисту повідомила, що в суді мають намір більш детально вивчати факти чинення на Єсипенка фізичного і психологічного тиску, зажадавши для цього матеріали з 534-го військово-слідчого управління, яке проводило перевірку. «Його основна версія, яку ми будемо розвивати, це те, що на нього чинився психологічний і фізичний тиск. Ми постараємося в судовому засіданні це питання більш детально досліджувати», – сказав Дмитро Дінзе. Раніше стало відомо, що Владислав Єсипенко знепритомнів, коли його перевозили з будівлі суду в СІЗО. Всі подробиці судового засідання у справі журналіста Владислава Єсипенко – в ексклюзивному відеоматеріалі «Кримської солідарності» спеціально для Крим.Реаліі.



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