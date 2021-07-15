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Суд над фрілансером Крим.Реаліі Владиславом Єсипенком: як проходило засідання (відео)

Суд над фрілансером Крим.Реаліі Владиславом Єсипенком: як проходило засідання (відео)
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Суд над фрілансером Крим.Реаліі Владиславом Єсипенком: як проходило засідання (відео)

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Сьогодні, 15 липня, в підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді відбулося засідання у кримінальній справі стосовно заарештованого ФСБ Росії в Криму Владислава Єсипенка, під час якого російський прокурор оголосив обвинувальний висновок.

Адвокат Дмитро Дінзе вважає, що судовий процес над фрілансером Радіо Свобода (проект Крим.Реаліі) Владиславом Єсипенком «пройде швидко», а також сказав, що на даний момент призначено п'ять судових засідань у справі його підзахисного. Також сторона захисту повідомила, що в суді мають намір більш детально вивчати факти чинення на Єсипенка фізичного і психологічного тиску, зажадавши для цього матеріали з 534-го військово-слідчого управління, яке проводило перевірку. «Його основна версія, яку ми будемо розвивати, це те, що на нього чинився психологічний і фізичний тиск. Ми постараємося в судовому засіданні це питання більш детально досліджувати», – сказав Дмитро Дінзе. Раніше стало відомо, що Владислав Єсипенко знепритомнів, коли його перевозили з будівлі суду в СІЗО. Всі подробиці судового засідання у справі журналіста Владислава Єсипенко – в ексклюзивному відеоматеріалі «Кримської солідарності» спеціально для Крим.Реаліі.

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