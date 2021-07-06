Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії). 10 березня 2021 року його затримали співробітники ФСБ Росії у Криму за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».