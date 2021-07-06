6 липня в окупованому Криму починають розглядати по суті справу заарештованого фрілансера. Напередодні засідання президент Радіо Свобода Джеймі Флай прокоментував ситуацію, в якій опинився Владислав Єсипенко. Флай закликав негайно звільнити журналіста, а звинувачення проти нього назвав «повністю сфабрикованими».
Президент Радіо Свобода про справу фрілансера Крим.Реалії: «Єсипенка слід негайно звільнити» (відео)
Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії). 10 березня 2021 року його затримали співробітники ФСБ Росії у Криму за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».
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