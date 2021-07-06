У Києві пройшла акція підтримки Владислава Єсипенка та інших політв'язнів Кремля (фото+відео)

На майдані Незалежності у Києві 6 липня пройшла акція на підтримку фрілансера Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка, якому суд у Криму продовжив арешт на 6 місяців.

На акцію прийшли журналісти, правозахисники, постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич, родичі політв'язнів і колишніх бранців, та інші небайдужі люди.

Виступала на заході дружина Владислава Єсипенка – Катерина.

Виступав колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який говорив про важливість розголосу, важливість постійного тримання уваги на проблемі незаконно ув'язнених Росією українських громадян.

Говорив і колишній політичний кримський в'язень – Володимир Балух. Він говорив, про те, що проходить людина, коли її арештовують у надуманих звинуваченнях і намагаються зламати.

«Наш обов'язок зробити все, щоб такого більше ніколи не було, щоб ми своїм дітям і онукам передали світ без цього жаху. Треба боротися за це. Це наш обов'язок. Прийде той час, коли ми будемо судити той режим», – сказав Балух.

Владислав Єсипенко залишиться в кримському СІЗО до 18 грудня цього року. Адвокати поки не коментували рішення російського суду.

Раніше повідомлялося, що засідання російського суду проходить у закритому режимі.

У Вінниці захід на підтримку Єсипенка пройшов на Європейській площі.

Ті, хто не зміг бути присутнім на акції особисто, провели онлайн-флешмоб – опублікували в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine.

До Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

Ці листи рятують людей, бо дають їм сили триматися, протистояти і боротися за свободу.

Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу інкримінують ще одну статтю обвинувачення. 3 травня, в День свободи преси, Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.