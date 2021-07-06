Кулеба закликав приєднатися до акції #FreeYesypenko

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту приєднатися до акції на підтримку позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

«Напади Росії на свободу ЗМІ та права людини повинні припинитися. Коли «суд» розпочнеться сьогодні, приєднуйтесь до нас і вимагайте від Москви звільнити Єсипенка», – написав він у твітері.

6 липня підконтрольний владі Росії районний суд у Сімферополі починає розглядати по суті справу фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

Цього же дня в Києві та Вінниці проведуть акцію на підтримку Владислава Єсипенка. Так, о 18:00 на Майдані Незалежності в Києві журналісти і правозахисники зберуться, щоб висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, зазначають організатори заходу. Під час акції планується виступ дружини журналіста Катерини Єсипенко.

У Вінниці захід на підтримку Єсипенка в цей самий час заплановано на Європейській площі.

Для тих, хто не зможе бути присутнім на акції особисто, організатори пропонують провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

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Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії райсуд Сімферополя 6 липня почне розглядати по суті справу Владислава Єсипенка.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту фрілансера Владислава Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року. Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 30 квітня продовжив на 2 місяці йому арешт.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу інкримінують ще одну статтю обвинувачення. 3 травня, в День свободи преси, Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.