У соцмережах пройшла акція на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка

У соціальних мережах відбулася акція на підтримку фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Акція була приурочена початку суду над Єсипенком в окупованому Росією Криму.

«6 липня в окупованому Криму розпочинається судовий процес над українським журналістом-фрілансером Владиславом Єсипенком з надуманих шпигунських причин. Ще один приклад залякування незалежних журналістів та придушення свободи думки в окупованому Криму», – заявили у Центрі прав людини ZMINA.

«Затриманий кримський журналіст Радіо Свобода заявив, що його катували. Суд у Криму розпочинається сьогодні», – мовиться у твіті Кримської правозахисної групи.

«Журналістика – це не злочин. Національна спілка журналістів України солідарна з кореспондентом Радіо Свобода, заарештованим у Криму», – написав голова Національного союзу журналістів Сергій Томіленко.

«Російська ФСБ погрожує катувати українського журналіста Єсипенка, «поки він не прохрипить це», якщо він не «зізнається», – заявили у правозахисній ініціативі Let My People Go.

«Ув’язнений кримський журналіст Радіо Свобода сказав, що його катували. Суд у Криму розпочинається сьогодні. Вони катували його електричним струмом та побиттям ніг, області геніталій та всього тіла», – заявили у Українській Гельсинській спілці з прав людини.

«Підконтрольний Кремлю райсуд у Сімферополі розпочав розглядати по суті справу заарештованого в окупованому Криму журналіста-фрілансера проєкту Радіо Свобода «Крым.Реалии». Єсипенко неодноразово заявляв про тортури й тиск з боку ФСБ після затримання», – йдеться у заяві Харківської правозахисної групи.

Звільнити Єсипенка також закликали у ПЕН-Україна.

«Пекло. Відчай. Почуття абсурду». Так український журналіст Владислав Єсипенко описує тортури, за допомогою яких ФСБ Росії витягнуло «зізнання» у шпигунстві в окупованому Криму», – йдеться у заяві Euromaidan Press.

Про підтримку Єсипенка заявили у UkraineWorld.

«В Криму розпочинається суд над українським журналістом Радіо Свобода. Владислава Єсипенка катували співробітники ФСБ, а тепер йому загрожує ув’язнення за сфабрикованою справою!» – заявили у Лабораторії журналістики суспільного інтересу.

«Замученому російською ФСБ і змушеному зізнатися, журналісту Крим.Реалії загрожує 6 років тюрми за неправдиві звинувачення! «Репортери без кордонів» закликають зняти звинувачення та звільнити його», – мовиться у заяві RSF.

«Журналістика – не злочин», – нагадали у Світовому конгресі українців.

До акції також доєдналися Чеська правозахисна організація People in Need

та євродепутатка Ребекка Гармс.

Сьогодні в Києві та Вінниці проходять акцію на підтримку Владислава Єсипенка. Так, о 18:00 на майдані Незалежності в Києві журналісти і правозахисники зберуться, щоб висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, зазначають організатори заходу. Під час акції планується виступ дружини журналіста Катерини Єсипенко.

У Вінниці захід на підтримку Єсипенка в цей самий час заплановано на Європейській площі.

Для тих, хто не зможе бути присутнім на акції особисто, організатори пропонують провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

Читайте також: Записки Владислава Єсипенка з «катівень кримського ФСБ». Судове засідання призначене на 6 липня​

Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії райсуд Сімферополя 6 липня почне розглядати по суті справу Владислава Єсипенка.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту фрілансера Владислава Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року. Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 30 квітня продовжив на 2 місяці йому арешт.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу інкримінують ще одну статтю обвинувачення. 3 травня, в День свободи преси, Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.