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#FreeYesypenko: в Києві провели акцію на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка (фотогалерея)

На майдані Незалежності в Києві 6 липня відбулася акція на підтримку фрілансера Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка, якому російський суд в окупованому Криму продовжив арешт до 18 грудня.

Затриманий і заарештований фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко «не зрадив себе і країну, і має бути негайно звільнений», заявив на акції в підтримку Єсипенка колишній політв'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.

В акції, крім Сенцова, взяли участь керівник Крим.Реалії Володимир Притула, а також колишні політв'язні Станіслав Асєєв, Володимир Жемчугов, Микола Семена, Володимир Балух, Микола Карпюк, Ісмаїл Рамазанов та інші.

Для тих, хто не міг бути присутнім на акції особисто, організатори пропонували провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.

Владислав Єсипенко був затриманий у Криму в березні цього року, російська ФСБ звинуватила його в роботі на українські спецслужби і зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Сам Єсипенко згодом неодноразово заявляв про те, що російські силовики катували його, щоб вибити зізнання. У Службі зовнішньої розвідки України версію ФСБ відкинули і назвали «пропагандистською акцією», а в цілому офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в'язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.

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На акції була присутня дружина Владислава Катерина Єсипенко. &nbsp; &laquo;Я живу з великою надією на будь-яку акцію підтримки мого чоловіка і на будь-який спогад про нього. Таким чином ми, об&#39;єднавшись, просто як громадяни України, привернемо увагу органів влади до питань політв&#39;язнів. І наша надія на обмін тільки посилиться за рахунок підтримки органів влади, тому що зараз активної участі та волі влади ми не відчуваємо&raquo;, &ndash; сказала Катерина Єсипенко
1 На акції була присутня дружина Владислава Катерина Єсипенко.
 
«Я живу з великою надією на будь-яку акцію підтримки мого чоловіка і на будь-який спогад про нього. Таким чином ми, об'єднавшись, просто як громадяни України, привернемо увагу органів влади до питань політв'язнів. І наша надія на обмін тільки посилиться за рахунок підтримки органів влади, тому що зараз активної участі та волі влади ми не відчуваємо», – сказала Катерина Єсипенко
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Затриманий і заарештований фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко &laquo;не зрадив себе і країну, і має бути негайно звільнений&raquo;, заявив на акції в підтримку Єсипенка колишній політв&#39;язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов. &nbsp; &laquo;Коли тебе затримують, у тебе є два шляхи: або зрадити себе і державу, або залишитися вірним собі, своїм принципам і своїй державі. Всі наші побратими, які присутні на цій акції &ndash; не зрадили себе. Я радий, що Влад пішов цим важким і довгим шляхом. Я сподіваюся, що його більше не катуватимуть. Попереду суд, термін, очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які перебувають у полоні в Путіна у&nbsp;Криму, в Росії, на Донбасі, будуть звільнені&raquo;, &ndash; сказав Сенцов
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Затриманий і заарештований фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко «не зрадив себе і країну, і має бути негайно звільнений», заявив на акції в підтримку Єсипенка колишній політв'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.
 
«Коли тебе затримують, у тебе є два шляхи: або зрадити себе і державу, або залишитися вірним собі, своїм принципам і своїй державі. Всі наші побратими, які присутні на цій акції – не зрадили себе. Я радий, що Влад пішов цим важким і довгим шляхом. Я сподіваюся, що його більше не катуватимуть. Попереду суд, термін, очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які перебувають у полоні в Путіна у Криму, в Росії, на Донбасі, будуть звільнені», – сказав Сенцов
Дружина Владислава Єсипенка Катерина і дочка Стефанія
4 Дружина Владислава Єсипенка Катерина і дочка Стефанія
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Керівник проєкту Крим.Реалії Володимир Притула на акції в підтримку фрілансера Владислава Єсипенка
7 Керівник проєкту Крим.Реалії Володимир Притула на акції в підтримку фрілансера Владислава Єсипенка
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Колишні політв&#39;язні Станіслав Асєєв і Олег Сенцов
9 Колишні політв'язні Станіслав Асєєв і Олег Сенцов
Представник президента України в АРК Антон Кориневич, виступаючи на акції, сказав: &laquo;Для нас дуже важливо висловити слова підтримки Владиславу і його сім&#39;ї. Те, що відбувається в Криму, коли будь-яка сім&#39;я може прокинутися о 4-5-й ранку від початку обшуку в їхньому будинку &ndash; це жахливо. І не вписується в жодні процесуальні норми. У свою чергу, можу вас запевнити, що проблема українських політв&#39;язнів для нас &ndash; на першому місці. І наші люди в російських в&#39;язницях &ndash; не просто цифри. Ми знаємо і працюємо над цією проблемою&raquo;
10 Представник президента України в АРК Антон Кориневич, виступаючи на акції, сказав: «Для нас дуже важливо висловити слова підтримки Владиславу і його сім'ї. Те, що відбувається в Криму, коли будь-яка сім'я може прокинутися о 4-5-й ранку від початку обшуку в їхньому будинку – це жахливо. І не вписується в жодні процесуальні норми. У свою чергу, можу вас запевнити, що проблема українських політв'язнів для нас – на першому місці. І наші люди в російських в'язницях – не просто цифри. Ми знаємо і працюємо над цією проблемою»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Зображення 16x9

Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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