FreeYesypenko: в Києві провели акцію на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка (фотогалерея)

10 Представник президента України в АРК Антон Кориневич, виступаючи на акції, сказав: «Для нас дуже важливо висловити слова підтримки Владиславу і його сім'ї. Те, що відбувається в Криму, коли будь-яка сім'я може прокинутися о 4-5-й ранку від початку обшуку в їхньому будинку – це жахливо. І не вписується в жодні процесуальні норми. У свою чергу, можу вас запевнити, що проблема українських політв'язнів для нас – на першому місці. І наші люди в російських в'язницях – не просто цифри. Ми знаємо і працюємо над цією проблемою»