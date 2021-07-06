FreeYesypenko: в Києві провели акцію на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка (фотогалерея)

На майдані Незалежності в Києві 6 липня відбулася акція на підтримку фрілансера Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка, якому російський суд в окупованому Криму продовжив арешт до 18 грудня.
Затриманий і заарештований фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко «не зрадив себе і країну, і має бути негайно звільнений», заявив на акції в підтримку Єсипенка колишній політв'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.
В акції, крім Сенцова, взяли участь керівник Крим.Реалії Володимир Притула, а також колишні політв'язні Станіслав Асєєв, Володимир Жемчугов, Микола Семена, Володимир Балух, Микола Карпюк, Ісмаїл Рамазанов та інші.
Для тих, хто не міг бути присутнім на акції особисто, організатори пропонували провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.
Владислав Єсипенко був затриманий у Криму в березні цього року, російська ФСБ звинуватила його в роботі на українські спецслужби і зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Сам Єсипенко згодом неодноразово заявляв про те, що російські силовики катували його, щоб вибити зізнання. У Службі зовнішньої розвідки України версію ФСБ відкинули і назвали «пропагандистською акцією», а в цілому офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в'язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.
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Затриманий і заарештований фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко «не зрадив себе і країну, і має бути негайно звільнений», заявив на акції в підтримку Єсипенка колишній політв'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.
В акції, крім Сенцова, взяли участь керівник Крим.Реалії Володимир Притула, а також колишні політв'язні Станіслав Асєєв, Володимир Жемчугов, Микола Семена, Володимир Балух, Микола Карпюк, Ісмаїл Рамазанов та інші.
Для тих, хто не міг бути присутнім на акції особисто, організатори пропонували провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. Також листи для Владислава Єсипенка можна писати на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.
Владислав Єсипенко був затриманий у Криму в березні цього року, російська ФСБ звинуватила його в роботі на українські спецслужби і зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Сам Єсипенко згодом неодноразово заявляв про те, що російські силовики катували його, щоб вибити зізнання. У Службі зовнішньої розвідки України версію ФСБ відкинули і назвали «пропагандистською акцією», а в цілому офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в'язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
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