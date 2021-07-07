Головні новини ранку: акція на підтримку Єсипенка, кібератака у США, перший фіналіст Євро-2020

У соцмережах пройшла акція на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка

У соціальних мережах 6 липня відбулася акція на підтримку фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Акція була приурочена до початку суду над Єсипенком в окупованому Росією Криму. «Твітер-шторм» акції опинився на третьому місці серед трендів твітеру в Україні.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Журналіст залишиться під арештом у СІЗО щонайменше до 11 липня 2021 року.

США: Байден скликає нараду з безпеки після кібератаки на Kaseya

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс очолять нараду безпекових посадовців 7 липня, щоб обговорити можливі кроки з протидії кібератакам з метою викупу.

«Якщо російський уряд не може або не хоче протидіяти зловмисним діячам, які перебувають у Росії, ми вдамося до дій або залишимо за собою право реагувати самостійно», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі, нагадавши про те, що Байден порушував питання кіберзлочинності на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сам президент США напередодні заявив, що збитки, спричинені останнім кібернападом, для американського бізнесу видаються наразі невеликими, але додав, що «зможе сказати більше протягом наступних кількох днів».

За добу в Україні виявили 610 хворих на COVID-19

За добу 6 липня в Україні діагностували COVID-19 у 610 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. З нововиявлених хворих – 40 дітей і 20 медичних працівників. Також напередодні 458 людей госпіталізували, 33 людини померли. У 1 666 людей констатували одужання. Загалом, за офіційними даними, за час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 537 людей померли.

Євро-2020: збірна Італії обіграла Іспанію та вийшла в фінал

Збірна Італії перемогла команду Іспанії та стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1. Під час серії пенальті італійці виявилися точнішими – 4:2.

Суперник італійців у фіналі визначиться 7 липня в матчі Англія – Данія.

Фінальний поєдинок відбудеться 11 липня в Лондоні та розпочнеться о 22:00.