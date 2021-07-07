Євро-2020: збірна Італії перемогла Іспанію та вийшла в фінал

Збірна Італії обіграла команду Іспанії та стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1.

У складі збірної Італії відзначився Федеріко К’єза (60-та хвилина). За іспанців м’яч забив Альваро Мората на 80-й хвилині.

Під час серії пенальті італійці виявилися точнішими – 4:2.

Фінальний матч відбудеться 11 липня в Лондоні та розпочнеться о 22:00. Збірна Італії зіграє з переможцем другого півфіналу, в якому зустрінуться команди Англії та Данії. Гра пройде 7 липня в Лондоні.

Українська збірна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де поступилася одному з фаворитів змагання – збірній Англії – з рахунком 0:4.