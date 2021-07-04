Донецьк вболіває за Україну, а бойовики хочуть говорити зі США: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Попри виліт української збірної із Євро-2020 після поразки від Англії, сам факт її виходу до чвертьфіналу та перемога над шведами, по суті, об'єднав Україну: гол Артема Довбика та бійцівський характер українських футболістів жваво обговорювали і в кримських пабліках, і в найбільшій умовно аполітичній групі окупованого Донецька «Типовий Донецьк» із майже пів мільйоном підписників. Росія ж і тут не упустила нагоди використати увагу до збірної України в своїх пропагандистських цілях. В ефірі ми обговорюємо, чому донеччани, восьмий рік відірвані від вільної України, підтримують її збірну, чи означає це любов до рідної країни – і чому Кремль не може ігнорувати успіх українських футболістів.

Видання «Дзеркало тижня. Україна» з'ясувало, що так звані «міністри закордонних справ» угруповань «ДНР» і «ЛНР» Наталія Ніканорова та Владислав Дейнего (які регулярно беруть участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі – щоправда, незрозуміло в якому статусі) звернулися до політичного радника Володимира Путіна у «нормандському форматі» Дмитра Козака та очільника російського МЗС Сергія Лаврова із проханням організувати зустріч політичних радників у «нормандському форматі» за участі угруповань «ЛДНР» та... США. Лист, за даними видання, російське посольство у Вашингтоні вже передало у Держдепартамент. Такий крок бойовики пояснили нібито результатом саміту Росія-США в Женеві, після якого Джо Байден заявив про «безальтернативність» Мінських угод. Розбираємось, чи є шанс залучення США та, чого прагне Росія, її маріонеток «ЛДНР» до переговорів по Донбасу.

Дещиця скептицизму щодо перемовин по Донбасу від оглядачів Радіо Свобода: Віталя Портникова –​ про вперте небажання Путіна говорити із Зеленським на тему закінчення війни, та Станіслава Асєєва – про те, чому Росія не дозволить Україні відгородитися від ОРДЛО «стіною», навіть якщо Київ ухвалить таке рішення.

20 липня спливає термін для складання іспитів до українських вишів для колишніх школярів з окупованої частини Донбасу. І хоча парламент скасував штраф для українців, які змушені незаконно перетинати кордон задля виїзду з ОРДЛО, бойовики знайшли новий спосіб боротися із виїздом молоді: просто заборонили, якщо у дитини немає документів (а в окупації це часто трапляється). Дітей же, які планують зв'язати майбутнє із Україною, в окупації чимало (тільки торік більше ніж дві тисячі змогли вирватися – і це вже із зачиненими «через коронавірус» КПВВ). Ми поспілкувалися із вчителькою, яка продовжує викладати в одній зі шкіл в місті під контролем угруповань «ЛДНР» – послухайте, щоб зрозуміти, що таке викладати, жити та бути дитиною в окупації.

У «департаменті війни» Офісу генпрокурора відбулися кадрові зміни, що обурили правозахисників: генпрокурорка Ірина Венедіктова спочатку призначила його керівником Максима Якубовського замість Гюндуза Мамедова, а потім підпорядкувала департамент собі. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини пояснює, чому будь-які рухи в такій специфічній царині для України – небезпечні.

Наостанок –​ історії трьох жінок, які пройшли війну на Донбасі. За останньою статистикою, їх вже 15% від загальної кількості українських військових, і так, як вони справами борються за рівність в армії та українському суспільстві, певно, не бореться ніхто.

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