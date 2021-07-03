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Між соромом та вдячністю - як реагують на поразку збірної України від Англії

Сектор вболівальників збірної України у чвертьфіналі на чемпіонаті Європи

Дива не сталося! Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі із рахунком 0:4. Двічі у воротах Георгія Бущана розписався Гаррі Кейн, по одному м'ячу забили Гаррі Маґвайр та Джордан Гендерсон. Англія вперше за 25 років пробивається до чвертьфіналу Євро, а Україна припиняє свою боротьбу на чемпіонаті Європи. Зібрали найяскравіші реакції на поразку «синьо-жовтих»​.

Серед причин чому українці програли фанати називають телефонні дзвінки Володимира Зеленського збірній України, які, на думку вболівальників не на фарт.


Фанати вже чекають, що у програші тепер буде винний Петро Порошенко.

Попри те, що Георгій Бущан пропустив 4 голи, вболівальники вважають, що він рятував гру, як міг.


«Після такого сейву кожен українець має назвати свого сина Бущаном», пишуть у соціальній мережі.


Поразка це досвід. Але збірній дякую за ці три тижні ейфорії та футбольного свята.


«У нас було 5 матчів на Євро. 2 поразки, 2 перемоги та 3-тя поразка в 1/4 фіналу. Це дуже рідкісний випадок у футболі. Навіть цікаво чи були аналогічні результати в історії футболу чи це перший, який став можливим завдяки зміні сітки Євро. Хлопці подарували нам дуже багато крутих емоцій. А це і є головним сенсом цієї гри. Я цілком задоволений результатом. Відчувається, що наша збірна має перспективу», пише спортивний журналіст Максим Мірошниченко.


«Любимо нашу збірну не лише в хвилини перемог. Дякуємо за унікальні емоції та єднання країни. Це безцінно та дуже важливо для України зараз! А наші головні перемоги ще попереду. І в спорті, і на війні. Вони та так подарували країні надію, мрію, купу позитивних емоцій. Це важливо! Вчимося цінувати кожен момент нашої єдності», зазначила народна депутатка Ірина Геращенко.


«Шлях до великих звершень неможливий без поразок і розчарувань. Вони дають досвід, гартують волю і налаштовують на вдосконалення майстерності. Головне - не те, упав ти чи ні. Головне чи зміг ти потім підійнятися і гідно йти далі. До перемоги!», написав мер Києва Віталій Кличко.

«Давайте відверто до початку Євро ви та не вірили, що вони з групи вийдуть. А тут сльози, бо у півфінал не пройшли», пишуть у соцмережах.

Українські футбольні фани в Римі перед матчем Україна-Англія на Євро-2020
Українські футбольні фани в Римі перед матчем Україна-Англія на Євро-2020

«Любов вимірюється не лише емоціями перемог, а й гідним прийняттям поразок. Наша збірна найкраща! Героям слава!», пише співачка Анжеліка Рудницька.

«Але є велика перемога. Під час цієї футбольної боротьби наша збірна добряче нас об’єднала. Ми забули про політичні та ідеологічні розбіжності, об‘єдналися навколо одного: аби країна, яку ми любимо перемогла. Сподіваюся ми не забудемо про це і після футболу. Добраніч, найкраща нація в світі. Усе ще попереду. І все залежить тільки від нас», пише тележурналістка Яніна Соколова.


Проте є і ті, хто вважають таку розгромну поразку від Англії соромом. Хтось вважає, що головна причина українські футболісти не звикли до таких навантажень.


Інші нагадують, наскільки впав рівень національної першості.


Незадоволені тактикою, яку цього разу обрав головний тренер Андрій Шевченко.

Фанати не стримували емоцій.


В Росії ж дехто радіє в коментарях, що Україна все ж таки вилетіла з Євро.

Попри цю поразку Україна вже переписала свою футбольну історію.

Вперше «синьо-жовті» грали в чвертьфіналі чемпіонату Європи, за це команді дякують фанати.

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    Ольга Модіна

    У 2012 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «журналістика». На Радіо Свобода із 2018 року. Пишу про спорт та медицину

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