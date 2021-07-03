Між соромом та вдячністю - як реагують на поразку збірної України від Англії

Дива не сталося! Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі із рахунком 0:4. Двічі у воротах Георгія Бущана розписався Гаррі Кейн, по одному м'ячу забили Гаррі Маґвайр та Джордан Гендерсон. Англія вперше за 25 років пробивається до чвертьфіналу Євро, а Україна припиняє свою боротьбу на чемпіонаті Європи. Зібрали найяскравіші реакції на поразку «синьо-жовтих»​.

Серед причин чому українці програли фанати називають телефонні дзвінки Володимира Зеленського збірній України, які, на думку вболівальників – не на фарт.



Фанати вже чекають, що у програші тепер буде винний Петро Порошенко.

Попри те, що Георгій Бущан пропустив 4 голи, вболівальники вважають, що він рятував гру, як міг.



«Після такого сейву кожен українець має назвати свого сина Бущаном», – пишуть у соціальній мережі.



Поразка – це досвід. Але збірній дякую за ці три тижні ейфорії та футбольного свята.



«У нас було 5 матчів на Євро. 2 поразки, 2 перемоги та 3-тя поразка в 1/4 фіналу. Це дуже рідкісний випадок у футболі. Навіть цікаво чи були аналогічні результати в історії футболу чи це – перший, який став можливим завдяки зміні сітки Євро. Хлопці подарували нам дуже багато крутих емоцій. А це і є головним сенсом цієї гри. Я цілком задоволений результатом. Відчувається, що наша збірна має перспективу», – пише спортивний журналіст Максим Мірошниченко.



«Любимо нашу збірну не лише в хвилини перемог. Дякуємо за унікальні емоції та єднання країни. Це безцінно та дуже важливо для України зараз! А наші головні перемоги ще попереду. І в спорті, і на війні. Вони та так подарували країні надію, мрію, купу позитивних емоцій. Це важливо! Вчимося цінувати кожен момент нашої єдності», – зазначила народна депутатка Ірина Геращенко.



«Шлях до великих звершень неможливий без поразок і розчарувань. Вони дають досвід, гартують волю і налаштовують на вдосконалення майстерності. Головне - не те, упав ти чи ні. Головне – чи зміг ти потім підійнятися і гідно йти далі. До перемоги!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

«Давайте відверто – до початку Євро ви та не вірили, що вони з групи вийдуть. А тут сльози, бо у півфінал не пройшли», – пишуть у соцмережах.

«Любов вимірюється не лише емоціями перемог, а й гідним прийняттям поразок. Наша збірна найкраща! Героям слава!», – пише співачка Анжеліка Рудницька.

«Але є велика перемога. Під час цієї футбольної боротьби наша збірна добряче нас об’єднала. Ми забули про політичні та ідеологічні розбіжності, об‘єдналися навколо одного: аби країна, яку ми любимо перемогла. Сподіваюся ми не забудемо про це і після футболу. Добраніч, найкраща нація в світі. Усе ще попереду. І все залежить тільки від нас», – пише тележурналістка Яніна Соколова.



Проте є і ті, хто вважають таку розгромну поразку від Англії – соромом. Хтось вважає, що головна причина – українські футболісти не звикли до таких навантажень.



Інші нагадують, наскільки впав рівень національної першості.



Незадоволені тактикою, яку цього разу обрав головний тренер – Андрій Шевченко.

Фанати не стримували емоцій.



В Росії ж дехто радіє в коментарях, що Україна все ж таки вилетіла з Євро.

Попри цю поразку Україна вже переписала свою футбольну історію.

Вперше «синьо-жовті» грали в чвертьфіналі чемпіонату Європи, за це команді дякують фанати.