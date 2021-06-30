«Футбольний герой» Артем Довбик: що відомо про футболіста, який історично вивів Україну в 1/4 «Євро-2020»?

Гол Артема Довбика, забитий на 121-й хвилині (120:37) під час матчу збірної України зі Швецією, став найпізнішим забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи. Хто ж автор цього голу, який уможливив українській збірній перемогти і вийти до 1/4 «Євро-2020»?

9 днів тому Артему Довбику виповнилося 24 роки.

Він народився у Черкасах. Там у 2014 році починав грати у професійний футбол за «Черкаський Дніпро» на позиції нападника.

Виступав також за «Дніпро», їздив в оренду у молдовський клуб «Зоря» з міста Бєльці.

А у 2018-2020 роках грав у Данії за команди «Мідтьюлланн» та «Сеннер'юск», із якими вигравав чемпіонат та кубок країни.

Згодом повернувся до України у СК «Дніпро-1», за який виступає й зараз. У минулому чемпіонаті забив за дніпрян шість голів та відзначився одним асистом.

Артем Довбик ще жодного разу не виходив у старті національної збірної.

У саму збірну його почали викликати ще з 2017 року, але до 2021 року на полі у жовто-синій формі він так і не з’являвся.

Його дебютом за збірну став вихід на заміну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану навесні 2021 року (1:1).

Також на заміну він вийшов у другому таймі товаристської гри проти Бахрейну, у якій Артем Довбик зміг віддати гольовий пас на Циганкова, що врятувало українців від поразки.

На Євро-2020 він значився у заявці, але жодного разу на полі не з'являвся.

Тож до 1/8 фіналу зі шведами у нього значилося лише дві гри за збірну, 55 хвилин сукупно на полі за ці два виходи на заміну та нуль забитих голів.

У матчі зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня Артем Довбик з'явився на полі на 106 хвилині – на початку останнього доданого часу, коли напруга гри досягла свого піку.

Причому шанс вийти на останні 15 хвилин з'явився у нього, скоріше за все, після травми іншого нападника українців Артема Бєсєдіна (зранку середи стало відомо, що Бєсєдин через пошкодження залишає склад збірної і не зможе зіграти проти Англії).

У самому кінці другого овертайму, коли всі подумки вже готувалися до серії пенальті, Артем Довбик зміг замкнути подачу Зінченка і вивести українців у чвертьфінал Євро-2020.

Цей м'яч на 120:37 на став другим найбільш пізнім голом в історії Чемпіонату Європи після забитого на 121:01 голу турецького нападника Семіха Шентюрка у ворота Хорватії у 2008 році.

Крім того, гол Довбика побив рекорд серед м'ячів, які у підсумку принесли перемогу своїм командам на Євро – раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні в рамках Євро-1984 у ворота Португалії (118: 53).

Нападник Довбик став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Форвард «Дніпра-1» відзначився в 24 роки і 9 днів, обійшовши Олександра Зінченка, який пробув наймолодшим голеодором менше ніж дві години.

Соцмережі жартують у притаманному українським уболівальникам стилі:

А також багато хто цікавився «ліфиком», у якому Довбик бігав по полю, святкуючи свій гол. Як виявилося, це спеціальний трекер, який допомагає визначати, скільки кілометрів за гру пробіг кожен гравець та зробити його «теплову карту» переміщень на полі.

За те, що Довбик зняв футболку, він отримав жовту картку, оскільки правила забороняють робити це.

Тепер збірна України зустрінеться в 1/4 Євро з Англією. Гра пройде у суботу, 3 липня, в Римі.