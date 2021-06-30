Посол Швеції привітав збірну України з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020 словами «Героям слава»

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020 словами «Героям слава».

Дипломат у твітері після матчу написав: «Слава Україні! Героям слава!»

Тіберг, який розмістив у мережі фото, де він вбраний у спортивну футболку з національними символами України, взяв у руки два прапори – України та Швеції, які мають однакову жовто-блакитну кольористику. Дипломат зауважив у цьому зв’язку, що переможуть жовто-блакитні.

Збірна України перемогла команду Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу з рахунком 2:1. На 27-й хвилині рахунок у грі відкрили українці. З передачі Андрія Ярмоленка відзначився Олександр Зінченко. На 43-й хвилині Еміль Форсберг рахунок зрівняв. Переможний гол на рахунку Артема Довбика, який за лічені хвилини до закінчення доданого часу забив свій перший гол за збірну.

У чвертьфіналі Україна зустрінеться зі збірною Англії, яка з рахунком 2:0 сьогодні здолала німців. Матч відбудеться у Римі.