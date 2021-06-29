«Вибачте, а що там в Росії?», «уроки Шеви» та «Щастя є!» Україна історично пробивається до чвертьфіналу Євро-2020

Україна виграла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. У «синьо-жовтому» дербі команда Андрія Шевченка виявилася сильнішою за збірну Швеції. Матч завершився із рахунком 2:1. Вирішальний м'яч українці забили вже в самому кінці другого овертайму. Уперше збірна Україна на континентальній першості пробивається у чвертьфінал. Найемоційніші реакції – в огляді соціальних мереж.



«Синьо-жовті» проти «жовто-синіх». Прогнозовано не обійшлося без жартів про однакові кольори форми у збірної Швеції та української команди.





А в МЗС Швеції жартують, що вболівальників обох команд важливо не переплутати з міньйонами.

Оптимістичні настрої напередодні гри Україна - Швеція.

Щоправда, в реальності гра була не такою вже легкою. Рахунок відкрили українці: на 27-й хвилині відзначився Олександр Зінченко.



На 43-й хвилині Еміль Форсберг рахунок зрівняв – 1:1. І до кінця основного часу рахунок на табло так і не змінився. Далі – два овертайми.

Вболівальники жартують, що спонсор сьогоднішнього матчі – заспокійливі ліки.

І лише на останніх хвилинах доданого часу м'яч, який забив Артем Довбик, вивів Україну у чвертьфінал. Історична перемога – святкують всі!



«Дякую команді за результативну гру та можливість побачити матч вже проти збірної Англії», – пише голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.



«Неймовірна гра та цілком заслужена перемога! Травматична для тіл гравців та нервів вболівальників. Дякуємо, хлопці, ви справжні бійці!», – зазначив український кінорежисер Олег Сенцов.



«Цей хлопець – Артем Довбик, вперше вийшовши на поле на Євро на кілька хвилин, точним ударом головою нокаутував шведів і увійшов в історію. Він вивів збірну України в чвертьфінал чемпіонату Європи», – пише журналіст Анатолій Гаркуша.

«Я вибачаюсь, а хтось чув щось, шо там в Росії? Просто після футболок, пісень ще й чвертьфінал – вони просто не переживуть», – пишуть в соціальних мережах.

Не оминули й історичну перемогу збірної України над шведами у 2012 році.



Після матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазначив BBC Sport: «Я дуже щасливий, ми грали за всіх вболівальників України, за людей, які приїхали сюди. У нас у Великобританії живе багато українців. Я знаю, скільки грошей вони витратили, щоб приїхати, і дуже задоволений, що мої гравці сьогодні видали все. Ми намагались закрити обидві сторони та трохи більше контролювати гру. Я радий, тому що на цьому етапі турніру треба викладатися більше, ніж на 100%, і те, що я побачив сьогодні від своїх гравців - вони справді грали серцем».

Наступний матч збірна України зіграє вже проти Англії. У соціальній мережі нагадують, що у мультфільмі «Як козаки у футбол грали» перемога була за Україною.