«Де Росія?», «Слава Швеції!», «виття вати» та «план Шевченка»: соцмережі про вихід України в плей-офф Євро

Збірна України вперше в історії пробивається до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Щоправда, не своїми силами, а дякуючи іншим командам: Швеції, яка перемогла Польщу (3:2) та Іспанії, яка розгромила Словаччину (5:0). Ці результати матчів дозволили «синьо-жовтим» потрапити до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця в своїх групах. Українські соцмережі заполонили чергові жарти про побратимство зі Швецією та план Шевченка, а в Росії знову не залишили без уваги збірну України. До речі, вже втретє за це Євро-2020. Зібрали найцікавіше з соцмереж в огляді.

Що сталося?

У третьому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася команді Австрії з рахунком 1:0. Посіла третє місце в групі та не пройшла до плей-оф напряму. Проте ще мала шанс отримати путівку в 1/8. Для цього потрібно було не те, щоб чудо, але фарт точно. І Україні пощастило.

Спочатку команда Швеції переграла Польщу. Уже на 82-й хвилині шведи завдяки швидкому прострілу Форсберга вирвалися вперед. На цьому голи в першому таймі закінчилися, проте спекотно було у другій «45-хвилинці». На 59-й хвилині скандинави подвоїли свою перевагу. І знову Форсберг – 2:0. У складі польської команди по-справжньому феєрив Левандовскі, який до 84-ї хвилини двічі розписався у воротах шведів і зрівняв рахунок. Проте Клаессон на 90+4й хвилині поставив крапку у цьому матчі та виграв матч для Шведів, а також виборов путівку до наступного етапу для українців.

Як результат, у соціальних мережах українські вболівальники дякують шведам.



Згадують українські фанати та про те, що кольори на прапорах Швеції та України однакові – синьо-жовті, а отже брати, які допомагають один одному.



Існує і така історична версія.



«Не люблю штучних історичних паралелей, але ця сама проситься. Синьо-жовте вікно у Європу або із особливим історичним цинізмом. У російській імперській столиці (Санкт-Петербург заснований Петром І) Швеція (колись очолювана Карлом XII) переможена росіянами у 1710 році під українською Полтавою, своєю нинішньою спортивною перемогою вивела далі у Європу, хай навіть і футбольну, саме союзницьку собі Україну (Гетьман Мазепа), знищення паростків незалежності, якої москалями тоді на початку XVIII століття тільки починалося», – пише речник МВС України Артем Шевченко.



Жартують вболівальники, що навряд чи можна знайти команди в історії чемпіонатів Європи, які пройшли до наступного етапу за такою фартовою схемою, як і Україна.



Цікаво, що шведи оцінили гумор українських вболівальників.

«Завжди раді», – написав посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.



Найпопулярніша версія: пройти з третього місця до плей-оф – це був план головного тренера Андрія Шевченка, щоб не грати проти Італії. Адже італійці продовжили свою безпрограшну серію уже до 30 поєдинків. Стартувала ця серія у вересні 2018 року, коли Італія грала з Україною у товариському матчі. Тоді зустріч завершилася нічиєю – 1:1. З тих пір італійці виграли 25 матчів, а ще у п'яти - зіграли внічию.

Не змогли промовчати щодо українського фарту і в Росії.



Депутат Держдуми Ігор Лєбєдєв вважає, що порівнювати українську та російську команди не варто.

«Особисто я порівнювати з Україною не хочу, мені на них начхати. Я вболіваю за красивий футбол…Навіщо мені потрібна Україна? В останньому матчі австрійці возили їх як г**** по полю. Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця», – заявив Лєбєдєв.

«Україна не сильно краще за збірну Росії – у них теж три очки, але за різницею м'ячів вони виявилися більш фартовими», – вважає член комітету Державної Думи Росії з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищева.

Цікаво, що самі росіяни реагують на такі заяви негативно:

– Просто фортануло Україні? А може не треба було нашим футболістам програвати з рахунками 4:1 та 3:0.

– Дійсно, давайте не будемо порівнювати український футбол та російський. В Україні він хоча б існує.

– Я розумію, що політика. Але давайте відверто, Україна зіграла божевільний матч з Нідерландами, виграла у Македонії, обо***** з Австрією. З Росією вони схожі лише в останньому матчі, бо наші обо***** в усіх трьох матчах.

А ще раніше екс-вінгер збірної Росії Володимир Бистров ось так заявив про виступ України на Євро-2020: «Україна поїхала додому. А скільки крику було: форма, Крим намалювали… Треба було просто менше шуміти, а більше займатися справами, футбольними справами».

Відповідь від українським вболівальників не забарилася.

«Вова, шо там з Кримом та футбольними справами? Ми на Євро! А де Росія? Де?», – пишуть в соціальних мережах.



А ось так відреагували на вихід в 1/8 гравці збірної України:



Тепер перед командою Шевченка додаткова відповідальність – зіграти в 1/8 так, щоб перед вболівальниками не було соромно.



«Зусиллями інших команд, збігом обставин та везінням збірна України опинилась в плей-офф чемпіонату Європи, де, ми дуже усі сподіваємось, вони покажуть дійсно класний футбол. Хлопці, ми в вас віримо!», – пише режисер Олег Сенцов.



Хоча соціальні мережі більше вірять та жартують про черговий фарт.

Що далі?

Цікаво, що в 1/8 чемпіонату Європи Україна зіграє саме зі Швецією, якій вона і дякує за вихід до наступного етапу.

Матч відбудеться 29 червня о 22:00 в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк», що вміщає 52 тисячі глядачів. Але арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмеження.