Поразка, за яку не соромно: реакції на матч Нідерланди-Україна

Збірна України розпочала з поразки виступи на чемпіонаті Європи-2020. У першому матчі команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам із рахунком 2:3. Попри поразку, у соціальних мережах українські вболівальники підтримують «синьо-жовтих» та дякують за характер та історичні голи. Зібрали найцікавіші реакції щодо першої гри української збірної на Євро-2020.

Попри пандемію та карантинні обмеження українська збірна не залишилася без підтримки на стадіоні. А вулиці міста Амстердама, де відбувся матч Нідерланди-України, заповнювалися українськими піснями. Який матч збірної України і без «Червоної рути?»

До 75-ої хвилини Україна поступалася із рахунком 0:2. Справжнім героєм матчу був голкіпер українців Георгій Бущан, який постійно рятував команду.



А потім Андрій Ярмоленко після зміщення в центр пробив точно у дев'ятку. І це перший гол збірної України за дев'ять років на чемпіонатах Європи після дебютного матчу на Євро-2012.

Не обійшлося і без жартів.



На 79-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок. Раділи українці і на стадіоні в Нідерландах... і в Києві, де на стадіоні НСК «Олімпійський» проводилася трансляція матчу.



Але на останніх хвилинах збірна України пропустила гол від Дензела Дюмфріса. Як результат, 3:2. Перемога Нідерландів. Проте за цю поразку не соромно, пишуть українці в соціальних мережах.

«Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас», ‒ пише президент України Володимир Зеленський.



А ось реакція Петра Порошенка на матч: «Класний матч. Пишаюся нашою збірною. Наступного разу обов’язково переможемо!»

«3:2 у підсумку. Гідний програш. Вміємо красиво забивати, але у захисту є системні проблеми. Сподіваємось на кращій результат у наступних матчах. Наснаги, вам хлопці, ми з вами!», ‒ пише український режисер Олег Сенцов.



«Є характер. Є фарт. Поклавши руку на серце, обидва голи забили з нічого. Два удари, два голи. А результат прийде. Це вам не безвольний злив росіян бельгійцям 0:3. Молодці, що показують характер. Ну і звичайно ‒ Героям Слава!», ‒ коментує політолог Тарас Березовець.

«Дякую, Україно! За ці 2 фантастичні голи і 10 хвилин щастя у другому таймі. І за надію на майбутнє. Драматично. І не соромно», ‒ пише журналіст Дмитро Тузов.

А ось так на виступ українців реагує Представництво України при Європейському Союзі:

«Дякуємо, хлопці! Не просто вам було, але ми з вами!», ‒ зазначила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.



Згадали українці і поразку Росії у вчорашньому матчі.



Уже 17 червня українці зіграють проти Північної Македонії.