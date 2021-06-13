Євро-2020: збірна України поступилася команді Нідерландів

У неділю, 13 червня, збірна України з футболу провела свій перший матч на Євро-2020.

В Амстердамі українці поступилися господарям, збірній Нідерландів, з рахунком 3:2.

Вже на початку гри поле був змушений залишити травмований Олександр Зубков, його замінив Марлос.

У першому таймі збірна Нідерландів не змогла реалізувати свою помітну ігрову перевагу. У кількох ситуаціях тільки сейви Георгія Бущана рятували українців від пропущеного голу. Спроби збірної України відзначитися на контратаках також не принесли результату.

На 52-й хвилині голландцям вдалося відкрити рахунок у матчі. Після помилки захисту збірної України відзначився Джорджиніо Вейналдум. Вже за кілька хвилин Нідерланди подвоїли рахунок – гол на рахунку Ваота Вегхорста. На 75-й хвилині рахунок у матчі скоротив Андрій Ярмоленко. Ще через чотири хвилини ударом головою Роман Яремчук його зрівняв. На 85-й хвилині Дензел Дюмфрис знову вивів Нідерланди вперед, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Українці проведуть ще два матчі у групі: проти Північної Македонії 17 червня та проти Австрії 21 червня.