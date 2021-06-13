Футбольний матч Росія – Бельгія в Санкт-Петербурзі, Росія, 12 червня (матч групи B Чемпіонату Європи з футболу) приніс перемогу збірній Королівству Бельгії та безкоштовне пиво уболівальникам у Львові. Власник місцевого футбольного клубу пообіцяв по 100 келихів напою за кожен гол у ворота східного сусіда України. Частування отримали відвідувачі фан-зони. Його організував почесний президент місцевого футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський. Російська команда пропустила три м'ячі і не дала жодного. Два голи – на початку і наприкінці зустрічі – на рахунку гравця збірної Королівства Бельгії Ромелу Лукаку. Ще один на 34 хвилині забив Томас Менье, який вийшов на заміну. Збірна України у своєму дебютному матчі на Євро зустрічається у неділю в Амстердамі з командою Нідерландів. Відносини України і Росії є на вкрай низькому рівні після анексії Криму в 2014 році і подій на Донбасі, де Москва підтримує проросійських бойовиків. Дії російської сторони в Криму світове співтовариство в переважній більшості розцінює як анексію і визнає півострів суверенною територією України. (Відеорепортаж Reuters)