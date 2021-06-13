Україна на старті Євро-2020: в УАФ розповіли про суперника збірної – команду Нідерландів

Сьогодні в Амстердамі на стадіоні «Йохан Кройфф Арена» збірна України проведе свій стартовий поєдинок на Євро-2020 у групі С. Суперником підопічних Андрія Шевченка виступить команда Нідерландів.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, сьогоднішній стартовий для української команди поєдинок Євро-2020 Нідерланди – Україна, стане третьою зустріччю суперників в історії.

«У рейтингу ФІФА, який було опубліковано 27 травня, збірна Нідерландів посідає 16-е місце. Нагадаємо, що наша національна команда в цьому реєстрі розташувалася на 24-й позиції», – йдеться в повідомленні.

Заявка збірної України на матч з Нідерландами виглядає так:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

«Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не ввійшли Віктор Циганков, Георгій Судаков й Роман Безус», – додали в УАФ.

Повідомляється, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Нідерланди зіграють у помаранчевому.

Початок зустрічі Нідерланди – Україна о 22:00 за Києвом.