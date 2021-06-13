Підсумки третього дня Євро-2020: Англія та Австрія перемагають, українці поступаються Нідерландам

На чемпіонаті Європи з футболу у неділю, 13 червня, було зіграно три матчі.

Збірна Англії на домашньому «Вемблі» святкувала перемогу над збірною Хорватії. Єдиний гол у матчі забив Рахім Стерлінг. У складі англійців дебютував на чемпіонаті 17-річний Джуд Беллінгем, ставши наймолодшим футболістом, який виступив на Євро.

У другому матчі дня команда Австрії впевнено переграла Північну Македонію – 3:1. Матч проходив у Бухаресті. Рахунок у грі на 18-й хвилині відкрив захисник австрійців Штефан Лайнер. Нападник Македонії Горан Пандєв за 10 хвилин відновив паритет. У другому таймі відзначалися тільки австрійці. Міхаель Грегорич вивів команду вперед, а Марко Арнаутович встановив остаточний рахунок у грі.

Збірна України в Амстердамі зустрічалася з командою Нідерландів. Перший тайм завершився безгольовою нічиєю. У другому таймі вболівальники побачили одразу п’ять голів. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Завтра, 14 червня, на Євро буде зіграно ще три матчі: Шотландія – Чехія, Польща – Словаччина, Іспанія – Швеція.