Підсумки другого дня Євро-2020: нічия для Уельсу, трагедія Данії, провал Росії

На чемпіонаті Європи з футболу 12 червня був перший повноцінний день групової стадії, який складався з трьох поєдинків.

У першому з них команда Швейцарії мала значну перевагу в матчі зі збірною Уельсу і забила гол на початку другого тайму (відзначився Бреель Емболо). Але згодом підопічні Владіміра Петковича дали занадто багато шансів валлійцям, і на 74-й хвилині Кіффер Мур зрівняв рахунок – 1:1.

Драматичним вийшов другий поєдинок дня – наприкінці першого тайму гри Данія – Фінляндія знепритомнів півзахисник господарів (матч відбувався в Копенгагені) Крістіан Еріксен. Після реанімаційних заходів гравця доправили до шпиталю, де його стан вдалося стабілізувати. Гру продовжили після майже двогодинної паузи, і збірна Данії не змогла психологічно оговтатися від побаченого – на 60-й хвилині нападник фінів Джоель Пох’янпало забив гол, який став єдиним у зустрічі.

В останньому матчі дня в Санкт-Петербурзі збірна Росії не змогла знайти аргументів проти потужного нападу команди Бельгії, а особливо – її зіркового форварда Ромелу Лукаку. Вже на 10-й хвилині нападник дочекався помилки захисника росіян і легко переграв голкіпера. На 34-й хвилині неякісну гру воротаря Шуніна не пробачив Тома Меньє, 2:0. По перерві бельгійці грали менш агресивно, але й за такого перебігу подій на 88-й хвилині Лукаку довів рахунок до розгромного – 3:0.

У матчі відкриття турніру 11 червня італійці в Римі не помітили опору турків – 3:0.

Таким чином, у групі А одноосібно лідирують італійці, по одному очку мають швейцарці та валлійці, нуль балів у турків.

У групі В по три бали мають бельгійці і фіни, жодного очка – у данців і росіян.

13 червня гру на Євро-2020 розпочинає збірна України. В Амстердамі команда Шевченка зіграє з нідерландцями.