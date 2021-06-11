Павелко повідомив про компроміс із УЄФА щодо гасла «Героям слава»

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про завершення переговорів із Європейським футбольним союзом щодо нової форми української збірної з футболу.

За його словами, гасла «Слава Україні» та «Героям слава» залишаться на футболках гравців. Водночас друге гасло, зображене на внутрішній стороні форми, закриють погодженою емблемою з мапою України, тризубом і словами «Слава Україні».

«На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців», – пояснив Павелко.

Він уточнив, що такий дизайн матиме тільки форма гравців на Євро-2020. Крім того, за підсумками переговорів на всех примірниках вже виготовленої форми національної збірної зберігаються раніше затверджені гасла «Слава Україні», «Героям слава», мапа України з її міжнародно визнаними кордонами.

«Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні», – зазначив Павелко.

Крім того, в УЄФА погодилися «взяти до відома» рішення виконавчого комітету УАФ щодо офіційних футбольних символів та «попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020».

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Павелко стверджує, що під час переговорів представники Союзу підтверджували, що погодили гасло «Героям Слава!» на футболках української збірної, але при цьому вимагали від України видалити чи замалювати цей напис на одязі учасників чемпіонату.

«Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020», – додає він.

Крім того, Павелко анонсував наступні кроки УАФ:

виготовлення атрибутики із футбольними символами, які затвердила Асоціація – вона буде використовуватися як її представниками, так і національними збірними

організувати міжнародний дитячо-юнацький турнір і змагання серед уболівальників під назвою «Слава Україні!», «Героям Слава!»

«Я вкотре дякую українцям за підтримку, за кожен ваш допис, коментар, думку і чітку позицію та вітаю всіх наших вболівальників з першими, але такими дорогими нам перемогами», – прокоментував Павелко підсумки переговорів.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».