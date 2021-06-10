Соцмережі обурені вимогою УЄФА: «Прогнутися у цій ситуації Україна не має права»

Після вимоги Європейського футбольного союзу (УЄФА) прибрати «політичне» гасло з форми української національної збірної президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, щоб провести з представниками УЄФА перемови щодо цього питання.

Тим часом українці розпочали залишати тисячі обурливих коментарів на сторінках Європейського футбольного союзу у фейсбуці і твітері, а також ділитися враженнями від ситуації одне з одним.

«Рішення УЄФА викликає огиду. Хочеться вимити руки», – зазначає надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Я поділяю те, що світові організації працюють над обмеженням проявів расизму, нацизму тощо. Але тут – явно надумане, вибіркове рішення і загравання з Росією. Або й банальний підкуп. Це сором», – наголошує депутат фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Вимагають прибрати офіційне привітання Збройних сил України. Щоб не дратувати Росію. Ще кращий спосіб не дратувати Росію – прибрати Збройні сили України. Чи може просто – Україну?» – іронічно запитує народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

«Може, УЄФА нам ще й заборонить Крим на карті України?» – обурююється голова організації State Watch Гліб Канєвський.

«Це – свідчення, наскільки залежна Європа від російських істерик з будь-якого приводу. Ну і прибирати, звісно, нічого не потрібно, це питання принципу і самоповаги», – вважає головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій.​

«Найбільший абсурд у тому, що рішення ухвалене на догоду Росії, мілітаризм якої бачить увесь світ і яка сім років веде криваву війну проти України. За всі воєнні злочини Росія мала б бути позбавлена участі у міжнародних футбольних чемпіонатах. Це єдине вірне і справедливе рішення, яке мали б ухвалити міжнародні футбольні функціонери і на якому має наполягати наша країна», – пише колишній прем’єр Арсеній Яценюк.

«Ну, як і очікувалося, друзі «Газпрому» з УЄФА трошки посунулися й заборонили нам напис на формі «Героям слава». Дрібничка, а неприємно. Тепер хід за Joma – вони мають сказати, що вже надрукували мільйон футболок й продали їх якимось посередникам, які вже далі продаватимуть онлайн. І тепер не беруть слухавку. Якось так», – прогнозує подальший розвиток подій музикант гурту «Танок на майдані Конго» Олександр «Фоззі» Сидоренко.

«Хто був на стадіонах в Україні на футбольних матчах, знає, що саме ці слова лунають на фан-секторах постійно. І навіть задовго до українсько-російської війни. Просто війна загострила патріотизм (а місцями і ультранаціоналізм) на секторах. Багато людей із «секторів» пішли на війну і загинули. Для фанів важливо, щоб пам’ять і патріотизм були завжди. Тому «Героям слава!» на футболках якраз не про політику, а про зв’язок збірної з уболівальниками», – наголошує журналіст Євген Будерацький.

«Якщо юристи ФФУ і дипломати не зможуть довести чиновникам УЄФА, що державне вітання й офіційне гасло ЗСУ – не злочин, то це буде поразкою з сухим рахунком», – наголошує головний редактор видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.

«Прогнутися у цій ситуації Україна не має права, але для цього мало лише хайпу, потрібна наполеглива робота кваліфікованих юристів-міжнародників. Таких у держави нема. Є лише та група юристів-імітаторів, яка пробуватиме видати поразку в УЄФА за перемогу», – зауважує ексдепутат Андрій Шкіль.

«Якщо УЄФА все ж таки доб’ється, щоб наша збірна змінила футболки на такі, що будуть без «Героям слава!», я б порадив тим з гравців, для кого ці слова не порожній звук, написати їх на собі і з ними вийти на поле. А радити вболівальникам, що робити – це зайве. Вони і самі знають, із чим прийти на трибуни», – пише муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов.

«Переконаний: збірна Україна в будь-якому разі має виходити в формі з написом «Героям слава!», навіть попри заборону УЄФА. Хай УЄФА спробує через таку причину відсторонити нашу команду – тоді весь світ побачить цю ганебну змову. Хай спробують оштрафувати – ми поборемось у суді. Відмовлятися від своєї форми за будь-яких обставин не можна. Це саме той випадок, коли заради принципів треба не погоджуватись, а сміливо йти на конфлікт», – наголошує головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«Коли на те пішло, то напис «Героям – слава», який УЄФА наче не подобається на футболках збірної, далеко не такий мілітаристський, як аналогічний напис росіян «Газпром», – зауважує журналіст Олександр Михельсон.

«Давайте переробимо напис «Слава героям» на «Слава нації – Смерть ворогам». Може їм тоді сподобається», – пише Євгенія Слівко.

«Як не крути, «Героям слава» – то є політичне гасло. Але при цьому форма збірної залишилася майже без змін. На футболці є карта України з Кримом, що більше за все вибішує росіян. Яким так до цього байдуже, що це навіть Путін коментує. Залишився вислів «Слава Україні». Більшість месиджів, яки ми хотіли надіслати світу, залишені. А що там на комірці всередині, ніхто б і не бачив. Так, було б приємно, щоб там було «Героям слава», але й так же дуже круто. Фактично УЄФА майже не змінила форму. Фактично ми отримали майже все, що хотіли. Але ні. Чомусь всі кричать «Зрада». Давайте розуміти реальність. І радіти, коли ми отримаємо максимум із можливого у справжньому світі», – наголошує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють російські гібридні сили. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» – друге на внутрішньому боці і не видне, коли футболка вдягнена.

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив спершу, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

8 червня Російський футбольний союз (РФС) відправив в УЄФА лист, у якому «звернув увагу на політичне гасло» на новій формі збірної України.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив, що вимагає від України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА заявили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером».

Перша частина гасла, «Слава Україні!», претензій і цього разу не викликала.

При цьому в УЄФА також зазначили, що обриси Української держави з футболки прибирати не треба, бо зображені там кордони є визнаними ООН «територіальними межами» України.