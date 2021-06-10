УЄФА вимагає від України прибрати «політичне» гасло з форми збірної

Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагає від України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА заявили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером», повідомляє агентство AFP.

При цьому в УЄФА зазначили, що обриси Української держави з футболки прибирати не треба, оскільки зображені там кордони є визнаними ООН «територіальними межами» України.

В УАФ повідомили Радіо Свобода, що зараз ведуть переговори з УЄФА з цього питання.

«Отримали лист на цю тему від УЄФА, і зараз наші юристи його вивчають, ведуть переписку з УЄФА. Немає в мене цього листа, він у юристів, тому не можу сказати (як сформульована вимога – ред.). Я думаю, (заява – ред.) буде ближче до кінця дня, коли буде результат переговорів», – заявив у коментарі Радіо Свобода представник Української футбольної асоціації.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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8 червня Російський футбольний союз (РФС) відправив в УЄФА лист, в якому «звернув увагу на політичне гасло» на новій формі збірної України.