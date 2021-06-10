Українці залишають тисячі коментарів на сторінках УЄФА через вимогу прибрати гасло з форми збірної

Під сторінками Європейського футбольного союзу (УЄФА) у фейсбуці та твіттері українці залишають тисячі коментарів на знак протесту проти вимоги прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

Під закріпленим постом УЄФА у фейсбуці – шість тисяч коментарів, тоді як інші пости набирають, в середньому, до 500 відгуків. Абсолютна більшість зі останніх коментарів стосуються саме українського питання.

Найчастіше коментують гаслами «Слава Україні! Героям слава!», що перегукується із зображеним на формі.

Утім, зустрічаються й заклики до УЄФА: «Поверніть надпис на українській формі! Герої – це люди, які боролися за незалежність України, ризикуючи своїм життям і здоров’ям!».

Користувачі фейсбуку апелюють до того, що «Героям слава!» – офіційне вітання Збройних сил України і не є політичним гаслом, як заявляють в УЄФА.

У твіттері ж коментарі більш різкі: там УЄФА закидають підігравання Росії, і вимагають: «Руки геть від нашого гасла».

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив у фейсбуці, що перебуває зараз у Римі, куди спеціально вилетів на переговори з УЄФА щодо їхньої вимоги прибрати гасло.

Він зазначив, що у своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн форми української збірної був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом «Героям слава!».

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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8 червня Російський футбольний союз (РФС) відправив в УЄФА лист, в якому «звернув увагу на політичне гасло» на новій формі збірної України.

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.