МЗС Росії порівняло гасло «Слава Україні» з гаслом «Heil Hitler»

Міністерство закордонних справ Росії, коментуючи спортивну форму української збірної з футболу з гаслом «Слава Україні!» для Чемпіонату Європи, порівняло його 11 червня з гаслом нацистської Німеччини «Heil Hitler» («хай живе Гітлер»).

У своєму твітері англійською мовою російське зовнішньополітичне відомство розкритикувало акцію посольства США в Україні, яке 10 червня виступило на підтримку цієї форми.

При цьому в російському дописі не стали критикувати слова «Героям слава!», що є на тій самій формі.

«14 травня 1938 року. Англійська національна футбольна команда піднімає руки в нацистському вітанні на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Ґерінґа, Ґеббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США вдягає українську національну форму з вишитою українською версією Heil Hitler», – мовиться в офіційному дописі МЗС Росії в твітері.

На долученій фотографії 1938 року зображений, за повідомленнями, реальний випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була вимушена продемонструвати нацистське вітання простягненою рукою.

10 червня працівники посольства США в Україні підтримали нову українську спортивну форму з вишитими на ній словами «Слава Україні», сфотографувавшись у цих футболках і оприлюднивши це фото.

У дописі є й третє фото невказаного походження. На ньому зображений шматок фотографії, ймовірно, з однієї зі сцен вітання німецьких військ у Західній Україні на початку нацистського вторгнення 1941 року, коли їх короткий час сприймали як «визволителів» від радянської окупації. На зображеному на знімку плакаті є написи «Слава Україні!» і «Heil Hitler!», а також граматично неправильна фраза Hoch Deutschland, яка, ймовірно, мала на меті висловити похвалу Німеччині.

У коментарях щодо цього допису Росії, яка вважає себе правонаступницею СРСР, нагадують, зокрема, про пакт Молотова – Ріббентропа і про союз нацистської Німеччини й СРСР при захопленні й поділі Польщі 1939 року.

Крім того, реагуючи на російський допис, посол України в Чехії Євген Перебийніс нагадав Росії про російських колаборантів із німецькими нацистами часів Другої світової війни – бійців так званої «Російської визвольної армії» в складі нацистських військ під командуванням генерала Андрія Власова, яка воювала під «триколорами», що нині є державними прапорами Росії. Оприлюднивши фото бійців цього нацистського формування, він написав: «Російські колаборанти з нацизмом під прапором, який нині майорить над Кремлем».

Хоча в дописі МЗС Росії згадана тільки акція посольства США 10 червня, до неї 11 червня долучилися також посольства Великої Британії й Канади в Києві; підтримку українській формі висловив і посол Нідерландів, країна якого грає на чемпіонаті свій перший матч саме з Україною.

Фраза «Слава Україні!» почала вживатися з кінця 19-го століття і ніяким чином не є аналогом німецького нацистського вітання Heil Hitler.

Повідомлення про нову спортивну форму української футбольної збірної на Чемпіонаті Європи (який був перенесений на рік через пандемію COVID-19, але зберіг свою назву «Євро-2020»), що містить традиційні українські гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!», а також зображення обрисів території України, викликали різку реакцію в Росії.

Врешті, після кількох наполягань Москви, Європейський футбольний союз пішов на зміну своєї первісної позиції про повне схвалення української форми і заявив, що гасло «Героям слава!» в поєднанні зі словами «Слава Україні!» нібито таки «має вочевидь політичний характер», а тому слова «Героям слава!» мають бути зняті з форми.

При цьому до слів «Слава Україні!», які нині розкритикувало МЗС Росії, в УЄФА претензій не з’явилося.

Так само в УЄФА відкинули протести Росії проти зображеного на футболці обрису території України. Росія протестувала, бо вважає, ніби Крим, що є частиною території України, яку Москва окупувала, є, мовляв, її територією і не може бути зображений на мапі України. В УЄФА Росії нагадали, що, відповідно до резолюцій Генеральної асамблеї ООН, Крим є міжнародно визнаною частиною України.

Урешті, за результатами компромісу, якого досягли на переговорах УЄФА і Українська асоціація футболу, футболки з обома гаслами, які широко виробляються і продаються всім охочим, залишаться в обігу з обома гаслами – але в гравців під час чемпіонату слова «Героям слава!», вишиті на внутрішній поверхні футболки і й так невидимі під час гри, будуть додатково закриті новою нашивкою.

Ця нашивка з зображенням новозатвердженого великого знаку УАФ – дотеперішнього малого знаку, стилізованого тризуба з футбольним м’ячем, до якого буде доданий і обрис території України, і зі ще одним повтором слів «Слава Україні!», які нині вишиті ззаду за коміром, – закриє собою вишивку слів «Слава героям!».

Але, як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, цей напис, якого не зможе побачити ніхто, все ж залишиться схованим на формі як таємний прихований «справжній оберіг для наших хлопців», за його дописом у фейсбуці.