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Новини | Суспільство

Дипломати посольства США вдягнули форму збірної України, яку вимагає змінити УЄФА

Раніше 10 червня Європейський футбольний союз заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!»

Співробітники посольства Сполучених Штатів у Києві приміряли форму збірної України з футболу.

Фото дипломатів на чолі з тимчасовою повіреною Крістіною Квін оприлюднила пресслужба дипломатичного відомства 10 червня.

«З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!» – йдеться в коментарі посольства.

Раніше 10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

УЄФА заборонив гасло «Героям слава!» на формі збірної. Чому? (відео)
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УЄФА заборонив гасло «Героям слава!» на формі збірної. Чому? (відео)

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Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

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