Футбол: «Шахтар» купує нападника «Аякса» – ЗМІ

Форвард нідерландського «Аякса» Лассіна Траоре перейде до донецького «Шахтаря», повідомляє видання De Telegraaf.

Агенти 20-річного футболіста, який має громадянство африканської країни Буркіна-Фасо, узгоджують із керівниками донецького клубу остаточні умови контракту.

Видання Transfermarkt оцінює Лассіна Траоре в 6,5 мільйона євро, його контракт із нідерландським клубом був розрахований до 30 червня 2022 року.

У минулому клубному сезоні форвард зіграв 31 матч, забив 12 м’ячів і віддав 12 результативних передач.

Наприкінці травня «Шахтар» очолив італійський фахівчець Роберто Де Дзербі, який на батьківщині працював із середняком Серії А, командою «Сассуоло».

8 червня «Шахтар» домовився із португальською «Бенфікою» про трансфер бразильского півзахисника Педрінью за 18 мільйонів євро.