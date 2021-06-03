Футбол: матч за Суперкубок України відбудеться 24 липня

Матч за футбольний Суперкубок України зіграють 24 липня. Про це повідомили в українській Асоціації футболу.

Матч відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський». За трофей змагатимуться київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

Кияни потрапили у Суперкубок як чемпіони країни та володарі кубка України, а «Шахтар» – як віцечемпіон.

Виконком УАФ також затвердив дату старту сезону в Прем’єр-лізі. Перші матчі зіграють 25 липня.

Очікується, що закінчиться сезон 21 травня 2022 року.

Сезон у Першій лізі України ще продовжується, але вже відомо, що у Прем’єр-лігу піднімуться «Верес» та «Чорноморець». Третя команда визначиться пізніше.