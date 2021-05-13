«Динамо» та «Зоря» зіграють у фіналі Кубка України з футболу

Київське «Динамо» та луганська «Зоря» 13 травня зіграють у фіналі Кубка України з футболу.

Зустріч розпочнеться на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича о 19:00. Через коронавірусні обмеження уболівальникам дозволили заповнити трибуни на 20 відсотків від загальної кількості місць (це близько трьох тисяч).

У прямому ефірі гру покажуть телеканали «UA: Перший» та «Футбол 1».

«Динамо» вигравало Кубок України 12 разів, ще п’ять разів команда виходила до фіналу. «Зоря» потрапляла до фіналу лише одного разу – у сезоні 2015-2016 років, коли поступилася у вирішальному матчі донецькому «Шахтарю».

У випадку перемоги в Кубку України «Динамо» виграє всі трофеї на внутрішній арені вперше із сезону 2006-2007 років. У поточному сезоні команда виграла Суперкубок та стала чемпіоном України.

Букмекери вважають фаворитом фіналу саме столичний клуб.