Футбол: «Динамо» достроково стало чемпіоном України

Київське «Динамо» достроково стало чемпіоном України з футболу.

У 23 турі змагань столична команда обіграла «Інгулець» з рахунком 5:0. На початку першого тайму забили Ілля Забарний та Артем Бєсєдін. У другому таймі дубль оформив Віктор Циганков, ще один гол забив Денис Попов.

У паралельному матчі донецький «Шахтар» поступається «Олександрії» з Кіровоградської області з рахунком 2:0. Забивали Дмитро Гречішкін та Дмитро Шастал.

За три тури до кінця змагань «Динамо» має 58 очок і на цей момент випереджає «Шахтар» на 13 залікових пунктів. Луганська «Зоря» відстає від «гірників» на чотири очки, але має гру в запасі.

Востаннє «Динамо» ставало чемпіоном України з футболу у 2016 році.