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21 квітня 2021, Київ 18:13
Новини | Спорт

«Динамо» вийшло до фіналу Кубка України з футболу

Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін (у білій формі) забив важливий гол у півфінальному протистоянні

Київське «Динамо» вийшло до фіналу Кубка України з футболу. У Тернополі підопічні Мірчі Луческу впевнено перемогли одного з лідерів першої ліги – команду «Агробізнес» із міста Волочиська Хмельницької області.

Перший гол фаворити протистояння забили лише наприкінці першого тайму – на 45-й хвилині Богдан Лєднєв відзначився ударом з-поза меж штрафного майданчика. На 67-й хвилині Артем Бєсєдін, також завдавши удару з далекої відстані, змусив помилитися голкіпера Андрія Артима. До розгромного рахунок у матчі довів Віталій Буяльський на 81-й хвилині – після зразкової контратаки динамівців.

Результат 3:0 залишився незмінним до фінального свистка.

Другий фіналіст визначиться у протистоянні «Олександрії» та луганської «Зорі», яке розпочнеться о 18:30.

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